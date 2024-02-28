Хакеры взломали сайт украинского Парламента и создали фейковый Telegram-канал ВР

Хакеры взломали сайт Верховной Рады Украины и подставили в ссылки ссылки на фейковый телеграмм-канал государственного учреждения. Об этом предупреждает пресс-служба Верховной Рады в их официальном канале, передает УНН.

Веб-сайт Верховной Рады Украины был взломан, в результате чего, ссылка на Телеграмм-канал Верховной Рады Украины на официальном веб-сайте Парламента ведет на фейковую страницу! .... Как бы ни пытались злоумышленники и враги навредить - мы победим! - говорится в сообщении ВР.

Детали

В представительстве Верховной Рады также напомнили, что официальная страница ведомственного органа живет на Телеграмм-канале: @verkhovnaradaukrainy

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