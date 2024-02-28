Хакери зламали сайт українського Парламенту та створили фейковий Telegram-канал ВР
Київ • УНН
Хакери зламали сайт Верховної Ради України і замінили посилання на її офіційний Telegram-канал, підставивши замість нього фейковий канал.
Хакери зламали сайт Верховної Ради України та підставили у лінки посилання на фейковий телеграм-канал державної установи. Про це попереджає пресслужба Верховної Ради в їх офіційному каналі, передає УНН.
Веб-сайт Верховної Ради України був зламаний, унаслідок чого, посилання на Телеграм-канал Верховної Ради України на офіційному веб-сайті Парламенту веде на фейкову сторінку! … Як би не намагалися зловмисники й вороги нашкодити — ми переможемо!
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У представництві Верховної Ради також нагадали, що офіційна сторінка відомчого органу живе на Телеграм-каналі: @verkhovnaradaukrainy
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