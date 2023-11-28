На Закарпатье во время выборов ромского "барона" произошла драка: погиб местный житель

О смертельной драке в селе Закарпатской области сообщила полиция Закарпатья. В то же время местные СМИ сообщили, что инцидент произошел на выборах нового "барона" в местном ромском таборе, передает УНН.

Детали

Вчера днем в полицию Закарпатья поступило сообщение о драке на одной из улиц в селе Подвиноградов Береговского района. По данным местных СМИ там проходило мероприятие, на котором выбирали главу ромской коммуны. В ходе события начались разборки между представителями двух конкурирующих "кланов" внутри табора.

Правоохранители пресекли нарушение общественного порядка и установили, что один из участников события был смертельно травмирован 40-летний местный житель.

В ходе следственных и розыскных действий был задержан 34-летний мужчина, причастный к избиению. Правоохранители установили и других участников драки. Сейчас с ними проводят следственные действия.

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