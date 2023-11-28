На Закарпатье во время выборов ромского "барона" произошла драка: погиб местный житель
Киев • УНН
Во время выборов ромского "барона" на Закарпатье между конкурирующими кланами произошла драка, в результате которой погиб 40-летний местный житель. Полиция задержала 34-летнего мужчину в связи со смертельным инцидентом.
О смертельной драке в селе Закарпатской области сообщила полиция Закарпатья. В то же время местные СМИ сообщили, что инцидент произошел на выборах нового "барона" в местном ромском таборе, передает УНН.
Детали
Вчера днем в полицию Закарпатья поступило сообщение о драке на одной из улиц в селе Подвиноградов Береговского района. По данным местных СМИ там проходило мероприятие, на котором выбирали главу ромской коммуны. В ходе события начались разборки между представителями двух конкурирующих "кланов" внутри табора.
Правоохранители пресекли нарушение общественного порядка и установили, что один из участников события был смертельно травмирован 40-летний местный житель.
В ходе следственных и розыскных действий был задержан 34-летний мужчина, причастный к избиению. Правоохранители установили и других участников драки. Сейчас с ними проводят следственные действия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве ромы пытались украсть ребенка
На Закарпатье во время выборов ромского "барона" произошла драка: погиб местный житель
Во время выборов ромского "барона" на Закарпатье между конкурирующими кланами произошла драка, в результате которой погиб 40-летний местный житель. Полиция задержала 34-летнего мужчину в связи со смертельным инцидентом.
Армия рф сбросила взрывчатку на машину в Бериславе, есть раненый
российская армия продолжает атаковать населенные пункты Херсонской области, известно о еще двух пострадавших.
Чешское правительство стремится освободиться от санкций на импорт российской стали
Чешская Республика добивается освобождения от санкций ЕС в отношении российской стали, ссылаясь на отсутствие жизнеспособных альтернативных поставщиков и беспокойство относительно влияния на промышленность. Чешский министр Сикела уверен, что они получат исключение при обсуждении 12-го пакета санкций ЕС.
В Минобновления анонсировали реформу сектора центрального теплоснабжения
Украина реформирует сектор централизованного теплоснабжения с целью повышения энергетической безопасности в партнерстве с USAID, сосредотачиваясь на когенерации, возобновляемых источниках энергии, биотопливе и модернизации с целью повышения энергоэффективности и устойчивости.
В Крым вернут исторические названия на крымскотатарском языке
Крым планирует восстановить исторические крымскотатарские названия своих географических объектов в рамках закона, осуждающего российскую имперскую политику в Украине. Разрабатываются механизмы использования латиницы на вывесках и в средствах массовой информации.
путин разрешил "Роснефти" и десяткам госкомпаний засекретить информацию о себе
путин подписал указ, разрешающий определенным государственным компаниям, таким как "Роснефть", скрывать корпоративную информацию с 1 июля 2023 года в ответ на "недружественные действия" со стороны США и других стран.
Швеция поддерживает решение Финляндии по закрытию границы с рф
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон поддерживает решение Финляндии по закрытию границы с рф.
На Киевщине "скорая" с пациентом застряла в снежном сугробе: спасатели деблокировали машину
В Киевской области спасатели высвободили автомобиль скорой помощи с пациентом, который застрял в снежном сугробе, обеспечив безопасный проезд по дороге.
Из 14 населенных пунктов Херсонщины эвакуировали всех детей - глава ОВА
630 детей и их семьи были эвакуированы из Херсонской области из-за вражеских обстрелов; чиновники продолжают убеждать оставшиеся семьи выехать в безопасное место.
кремль приказал усилить принудительную паспортизацию на оккупированных территориях до "выборов путина" - ГУР
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в рамках подготовки к выборам кремль планирует увеличить принудительную выдачу российских паспортов на оккупированных территориях Украины.