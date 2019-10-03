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У Києві роми намагалися вкрасти дитину

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. В Оболонському районі столиці роми намагалися вкрасти ученицю 232 школи. Дівчинці вдалося втекти та повідомити про те, що відбулося керівництво школи. Про це УНН повідомили у Департаменті освіти і науки КМДА.

У Києві роми намагалися вкрасти дитину

“Був такий випадок сьогодні, але дівчинка змогла вирватися та втекти, повідомила про це вчителів. У ту ж годину було повідомлено керівництво, і голова районної державної адміністрації разом з поліцією спіймали угрупування ромів, зараз вони знаходяться у поліцейському відділку”, — розповіли у пресслужбі.

В Оболонському управління поліції цю інформацію підтвердили.

“Доставили ромів до нас в райвідділок. Зараз встановлюємо причини”, — розповіли у поліції.

Нагадаємо, на Кіровоградщині чоловік викрав колишню дружину та їхнього спільного сина, відвіз до Києва, де зник з сином, залишивши жінку зв’язаною.

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