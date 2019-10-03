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В Киеве ромы пытались украсть ребенка

Киев • УНН

 • 35725 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В Оболонском районе столицы ромы пытались украсть ученицу 232 школы. Девочке удалось убежать и сообщить о том, что произошло руководство школы. Об этом сообщили УНН в Департаменте образования и науки.

В Киеве ромы пытались украсть ребенка

"Был такой случай сегодня, но девочка смогла вырваться и убежать, сообщила об этом учителям. Сразу же было сообщено руководство, и глава районной государственной администрации вместе с полицией поймали группу ромов, сейчас они находятся в полицейском участке", - рассказали в пресс-службе.

В Оболонском управления полиции эту информацию подтвердили.

"Доставили ромов к нам в райотдел. Сейчас устанавливаем причины", - рассказали в полиции.

Напомним, в Кировоградской области мужчина похитил бывшую жену и их общего сына, увез в Киев, где исчез с сыном, оставив женщину связанной.

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