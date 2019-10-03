В Киеве ромы пытались украсть ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В Оболонском районе столицы ромы пытались украсть ученицу 232 школы. Девочке удалось убежать и сообщить о том, что произошло руководство школы. Об этом сообщили УНН в Департаменте образования и науки.
"Был такой случай сегодня, но девочка смогла вырваться и убежать, сообщила об этом учителям. Сразу же было сообщено руководство, и глава районной государственной администрации вместе с полицией поймали группу ромов, сейчас они находятся в полицейском участке", - рассказали в пресс-службе.
В Оболонском управления полиции эту информацию подтвердили.
"Доставили ромов к нам в райотдел. Сейчас устанавливаем причины", - рассказали в полиции.
Напомним, в Кировоградской области мужчина похитил бывшую жену и их общего сына, увез в Киев, где исчез с сыном, оставив женщину связанной.