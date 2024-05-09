На Закарпатье угарным газом отравились мать с двумя детьми

В Перечине на Закарпатье мать и двое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Происшествие произошло в г. Перечин Ужгородского района. Вероятно, причиной отравления является неисправность газового котла. Маму, 1987 г.р. и двух детей 2014 г.р. и 2016 г.р., госпитализированы в больницу, - говорится в сообщении.

Справочно

Угарный газ - одна из самых распространенных причин несчастных случаев в домах, отапливаемых печами, каминами или газовыми котлами. Он незаметен, абсолютно неощутим и способен привести к трагическим последствиям за считанные минуты.

Напомним

Трое детей были госпитализированы с подозрением на отравление угарным газом в Хусте, Закарпатская область.