На Закарпатье угарным газом отравились мать с двумя детьми

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  34437 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  62836 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  122025 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  123138 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  130237 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  120759 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167336 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150391 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149570 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  285064 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Новости по теме
На Закарпатье угарным газом отравились мать с двумя детьми

На Закарпатье угарным газом отравились мать с двумя детьми

  •  6960 просмотра
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Эксклюзив

  •  34437 просмотра
За сутки армия рф причинила 335 взрывов на территории Черниговской и Сумской областей

За сутки армия рф причинила 335 взрывов на территории Черниговской и Сумской областей

  •  10564 просмотра
Блэкаута не будет, возможны ограничения в пиковые часы - энергетики

Блэкаута не будет, возможны ограничения в пиковые часы - энергетики

  •  11793 просмотра
"Снова в Стране Отважных": президент Европарламента приехала в Киев в День Европы

"Снова в Стране Отважных": президент Европарламента приехала в Киев в День Европы

  •  10141 просмотра
Донетчина за минувшие сутки подверглась 1870 вражеским обстрелам: ранены три человека

Донетчина за минувшие сутки подверглась 1870 вражеским обстрелам: ранены три человека

  •  10151 просмотра
Украина берет аварийную помощь электричеством из ЕС, снова возможны ограничения для промышленности - Минэнерго

Украина берет аварийную помощь электричеством из ЕС, снова возможны ограничения для промышленности - Минэнерго

  •  11300 просмотра
Есть пилоты, которые завершают обучение на F-16 - Евлаш

Есть пилоты, которые завершают обучение на F-16 - Евлаш

  •  11414 просмотра
Парламент уволил вице-премьера Кубракова - нардеп

Парламент уволил вице-премьера Кубракова - нардеп

  •  11488 просмотра
Плетенчук назвал количество вылетов разведывательных БПЛА рф и их цель на юге

Плетенчук назвал количество вылетов разведывательных БПЛА рф и их цель на юге

  •  11002 просмотра

Популярные

Авиация Сил обороны нанесли удар по важному объекту противника - Генштаб

Авиация Сил обороны нанесли удар по важному объекту противника - Генштаб

  •  107962 просмотра
ХАМАС заявляет, что не пойдет на дальнейшие компромиссы по прекращению огня

ХАМАС заявляет, что не пойдет на дальнейшие компромиссы по прекращению огня

  •  105176 просмотра
На Запорожье ранена женщина в результате вражеского авиационного удара

На Запорожье ранена женщина в результате вражеского авиационного удара

  •  103596 просмотра
В Южной Корее хотят создать министерство для повышения рождаемости

В Южной Корее хотят создать министерство для повышения рождаемости

  •  102858 просмотра
9 мая: День Европы, День магнитной азбуки

9 мая: День Европы, День магнитной азбуки

  •  109133 просмотра

Публикации

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  245996 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  285064 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  283057 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  391464 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  546155 просмотра

На Закарпатье угарным газом отравились мать с двумя детьми

В Перечине, Закарпатская область, мать и двоих детей госпитализировали из-за подозрения на отравление угарным газом, причиной отравления является неисправность газового котла.

Общество •   •  6960 просмотра
На Закарпатье угарным газом отравились мать с двумя детьми

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным, отметил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Криминал и ЧП •   •  34437 просмотра
Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

За сутки армия рф причинила 335 взрывов на территории Черниговской и Сумской областей

За минувшие сутки российские оккупанты 58 раз обстреляли и вызвали 335 взрывов в Черниговской и Сумской областях, повредив гражданскую инфраструктуру и жилые дома.

Война •   •  10564 просмотра
За сутки армия рф причинила 335 взрывов на территории Черниговской и Сумской областей

Блэкаута не будет, возможны ограничения в пиковые часы - энергетики

В связи с вражескими обстрелами и повреждением объектов энергетики возможны ограничения электроснабжения бытовых потребителей в пиковые часы с 18:00 до 23:00, но полного обесточивания в Украине не ожидается.

Война •   •  11793 просмотра
Блэкаута не будет, возможны ограничения в пиковые часы - энергетики

"Снова в Стране Отважных": президент Европарламента приехала в Киев в День Европы

Президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыла в Киев на День Европы, 9 мая, о чем она сообщила в своих социальных сетях, где опубликовала видео, на котором она здоровается со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком на железнодорожном вокзале.

политика •   •  10141 просмотра
"Снова в Стране Отважных": президент Европарламента приехала в Киев в День Европы

Донетчина за минувшие сутки подверглась 1870 вражеским обстрелам: ранены три человека

За минувшие сутки Донецкая область подверглась 1870 вражеским обстрелам, попадания зафиксированы в 9 населенных пунктах, в результате чего 3 мирных жителей получили ранения.

Война •   •  10151 просмотра
Донетчина за минувшие сутки подверглась 1870 вражеским обстрелам: ранены три человека

Украина берет аварийную помощь электричеством из ЕС, снова возможны ограничения для промышленности - Минэнерго

Из-за вражеских обстрелов и повреждения энергетических объектов поставки электроэнергии промышленным потребителям были ограничены, ограничения возможны до сих пор, а Украина получила экстренную помощь от Польши, Румынии и Словакии, которая составила около 3% суточного потребления электроэнергии.

Война •   •  11300 просмотра
Украина берет аварийную помощь электричеством из ЕС, снова возможны ограничения для промышленности - Минэнерго

Есть пилоты, которые завершают обучение на F-16 - Евлаш

Некоторые украинские пилоты уже завершают обучение на американских самолетах F-16. Когда истребители прибудут в Украину, летчики будут готовы к выполнению задач.

Война •   •  11414 просмотра
Есть пилоты, которые завершают обучение на F-16 - Евлаш

Парламент уволил вице-премьера Кубракова - нардеп

Украинский парламент проголосовал за увольнение Александра Кубракова с должностей вице-премьер-министра по вопросам восстановления Украины и министра развития громад, территорий и инфраструктуры 272 голосами "за", тогда как сам Кубраков и премьер-министр отсутствовали на заседании.

политика •   •  11488 просмотра
Парламент уволил вице-премьера Кубракова - нардеп

Плетенчук назвал количество вылетов разведывательных БПЛА рф и их цель на юге

Количество полетов российских разведывательных беспилотников в зоне ответственности Южного военного округа обычно превышает 150, целью которых является выявление позиций украинских военных для дальнейших ударов.

Война •   •  11002 просмотра
Плетенчук назвал количество вылетов разведывательных БПЛА рф и их цель на юге