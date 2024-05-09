У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
На Закарпатье угарным газом отравились мать с двумя детьми
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - РувинЭксклюзив
За сутки армия рф причинила 335 взрывов на территории Черниговской и Сумской областей
Блэкаута не будет, возможны ограничения в пиковые часы - энергетики
"Снова в Стране Отважных": президент Европарламента приехала в Киев в День Европы
Донетчина за минувшие сутки подверглась 1870 вражеским обстрелам: ранены три человека
Украина берет аварийную помощь электричеством из ЕС, снова возможны ограничения для промышленности - Минэнерго
Есть пилоты, которые завершают обучение на F-16 - Евлаш
Парламент уволил вице-премьера Кубракова - нардеп
Плетенчук назвал количество вылетов разведывательных БПЛА рф и их цель на юге
Популярные
Авиация Сил обороны нанесли удар по важному объекту противника - Генштаб
ХАМАС заявляет, что не пойдет на дальнейшие компромиссы по прекращению огня
На Запорожье ранена женщина в результате вражеского авиационного удара
В Южной Корее хотят создать министерство для повышения рождаемости
9 мая: День Европы, День магнитной азбуки
Публикации
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
На Закарпатье угарным газом отравились мать с двумя детьми
В Перечине, Закарпатская область, мать и двоих детей госпитализировали из-за подозрения на отравление угарным газом, причиной отравления является неисправность газового котла.
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным, отметил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.
За сутки армия рф причинила 335 взрывов на территории Черниговской и Сумской областей
За минувшие сутки российские оккупанты 58 раз обстреляли и вызвали 335 взрывов в Черниговской и Сумской областях, повредив гражданскую инфраструктуру и жилые дома.
Блэкаута не будет, возможны ограничения в пиковые часы - энергетики
В связи с вражескими обстрелами и повреждением объектов энергетики возможны ограничения электроснабжения бытовых потребителей в пиковые часы с 18:00 до 23:00, но полного обесточивания в Украине не ожидается.
"Снова в Стране Отважных": президент Европарламента приехала в Киев в День Европы
Президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыла в Киев на День Европы, 9 мая, о чем она сообщила в своих социальных сетях, где опубликовала видео, на котором она здоровается со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком на железнодорожном вокзале.
Донетчина за минувшие сутки подверглась 1870 вражеским обстрелам: ранены три человека
За минувшие сутки Донецкая область подверглась 1870 вражеским обстрелам, попадания зафиксированы в 9 населенных пунктах, в результате чего 3 мирных жителей получили ранения.
Украина берет аварийную помощь электричеством из ЕС, снова возможны ограничения для промышленности - Минэнерго
Из-за вражеских обстрелов и повреждения энергетических объектов поставки электроэнергии промышленным потребителям были ограничены, ограничения возможны до сих пор, а Украина получила экстренную помощь от Польши, Румынии и Словакии, которая составила около 3% суточного потребления электроэнергии.
Есть пилоты, которые завершают обучение на F-16 - Евлаш
Некоторые украинские пилоты уже завершают обучение на американских самолетах F-16. Когда истребители прибудут в Украину, летчики будут готовы к выполнению задач.
Парламент уволил вице-премьера Кубракова - нардеп
Украинский парламент проголосовал за увольнение Александра Кубракова с должностей вице-премьер-министра по вопросам восстановления Украины и министра развития громад, территорий и инфраструктуры 272 голосами "за", тогда как сам Кубраков и премьер-министр отсутствовали на заседании.
Плетенчук назвал количество вылетов разведывательных БПЛА рф и их цель на юге
Количество полетов российских разведывательных беспилотников в зоне ответственности Южного военного округа обычно превышает 150, целью которых является выявление позиций украинских военных для дальнейших ударов.