На Закарпатті чадним газом отруїлися мати з двома дітьми
Київ • УНН
У Перечині, Закарпатська область, матір та двох дітей госпіталізували через підозру на отруєння чадним газом, причиною отруєння є несправність газового котла.
У Перечині на Закарпатті мати та двоє дітей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, пише УНН.
Подія сталася в м. Перечин Ужгородського району. Ймовірно, причиною отруєння є несправність газового котла. Маму, 1987 р.н. та двох дітей 2014 р.н. та 2016 р.н., госпіталізовано до лікарні,
Довідково
Чадний газ - одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Він непомітний, абсолютно невідчутний і здатен призвести до трагічних наслідків за лічені хвилини.
Нагадаємо
Троє дітей були госпіталізовані з підозрою на отруєння чадним газом у Хусті, Закарпатська область.