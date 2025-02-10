На Закарпатье мужчина получил пожизненное за жестокое убийство сына

Суд вынес приговор жителю одного из сел Тячевского района Закарпатской области. Летом 2022 года он убил своего годовалого сына, сообщает ГУ Нацполиции в Закарпатской области, передает УНН.

Тогда было установлено, что 30-летний мужчина нанес многочисленные ножевые ранения своему сыну. На тот момент члены семьи находились во дворе. Они заметили, что мужчина внезапно выбежал из квартиры, зашли внутрь и увидели там ребенка с ножевыми ранениями. Родные вызвали скорую, однако врачам спасти мальчика не удалось.

Оперативники задержать злоумышленника по горячим следам - он скрывался в лесу.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Весь период досудебного расследования злоумышленник находился под стражей. Следователи квалифицировали его действия по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство малолетнего ребенка).

На основании собранной полицейскими доказательной базы суд назначил преступнику наказание - пожизненное лишение свободы.

Напомним

В начале февраля в Иршаве на Закарпатье оперативники и следователи разоблачили на сбыте вооружения 44-летнего местного жителя. Были проведены контрольные закупки, по результатам которых полиция предотвратила распространение оружия и боеприпасов. Всего изъято 210 патронов к автоматическому оружию, 10 боевых гранат и запалы к ним, два боеприпаса к подствольному гранатомету.