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На Закарпатті чоловік отримав довічне за жорстоке вбивство сина

Київ • УНН

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30-річний житель Тячівського району Закарпаття вбив свого однорічного сина, завдавши йому численні ножові поранення. Суд призначив зловмиснику, якого затримали у лісі, довічне позбавлення волі.

Суд виніс вирок жителю одного з сіл Тячівського району Закарпатської області. Влітку 2022 року він вбив свого однорічного сина, повідомляє ГУ Нацполіції в Закарпатській області, передає УНН.

Тоді було встановлено що 30-річний чоловік наніс численні ножові поранення своєму сину. На той момент члени родини перебували на подвір’ї. Вони помітили, що чоловік раптово вибіг з помешкання, зайшли всередину та побачили там дитину з ножовими пораненнями. Рідні викликали швидку, проте лікарям врятувати хлопчика не вдалося.

Оперативники затримати зловмисника за гарячими слідами - він переховувався у лісі.

Чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Весь період досудового розслідування зловмисник перебував під вартою. Слідчі кваліфікували його дії за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини).

На підставі зібраної поліцейськими доказової бази суд призначив злочинцеві покарання – довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

На початку лютого в Іршаві на Закарпатті оперативники та слідчі викрили на збуті озброєння 44-річного місцевого жителя. Було проведено контрольні закупки, за результатами яких поліція запобігла поширенню зброї та боєприпасів. Загалом вилучено 210 патронів до автоматичної зброї, 10 бойових гранат та запали до них, два боєприпаси до підствольного гранатомета.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Кримінал та НП
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