На Закарпатье будут судить двух клириков УПЦ МП, которые вели антиукраинскую деятельность и распространяли коммунистическую символику

На Закарпатье завершено досудебное расследование в отношении антиукраинской деятельности двух клириков УПЦ МП, а обвинительные акты направлены в суд. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

Полиция Закарпатской области завершила досудебное расследование антиукраинской деятельности двух настоятелей храмов Украинской православной церкви московского патриархата, которые в феврале получили подозрение от СБУ за распространение коммунистической символики.

Следствие установило, что 30-летний и 43-летний клирики из Тячевского района через свои аккаунты в соцсетях публично насаждали аудитории нарративы коммунистического режима.

Мужчины распространяли запрещенную в Украине символику и российские лозунги, пропагандировали тоталитарный режим - говорится в сообщении.

Материалы дела переданы для судебного рассмотрения, обвиняемым инкриминируют ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов). Согласно санкции статьи, им грозит до 5 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним

В других регионах также ведутся расследования относительно антиукраинской деятельности представителей московского патриархата. Так, главу Сумской епархии УПЦ МП подозревают в разжигании религиозной вражды через оскорбления верующих других конфессий в проповедях и постах в социальных сетях. Кроме того, сообщено о подозрении священнослужителю упц мп в Черкасской области, который распространял антиукраинские материалы и героизировал оккупантов.

Действовала под прикрытием УПЦ (МП) и распространяла прокремлевскую пропаганду: в Украине разоблачили самую масштабную агентурную сеть фсб