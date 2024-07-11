На Закарпатье бывшего председателя Верховного суда Князева отпустили после проверки документов
Киев • УНН
Бывший председатель Верховного суда Всеволод Князев был уволен после проверки документов неподалеку от румынской границы.
На Закарпатской границе после проверки документов Всеволода Князева отпустили. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола, передает УНН.
Детали
Согласно информации, Бывший председатель Верховного суда Всеволод Князев, пойманный пограничниками в селе Солотвино на Закарпатье в 1 км от границы с Румынией, был отпущен после тщательной проверки его документов.
Отмечается, что госпогранслужбами во время проверки не было обнаружено никаких оснований для удержания Князева.
Сам Всеволод Князев подтвердил эту информацию в комментарии для СМИ, подчеркнув, что находится на отпуске согласно решению Верховного суда.
Сейчас нахожусь на Закарпатье и планирую продолжить отдых. По приказу Верховного суда я нахожусь в отпуске
Напомним,
В мае 2023 года Князев был пойман на взятке в $2,7 млн.
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