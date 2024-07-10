Бывшего главу Верховного Суда Князева, которого ранее задержали за взяточничество, поймали в 1 км от границы с Румынией в Закарпатье.
Бывшего председателя Верховного суда Князева поймали в 1 км от границы с Румынией на Закарпатье. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола, передает УНН.
Детали
По информации, сегодня в 16:40 Всеволод Князев был задержан пограничниками в селе Солотвино на Закарпатье в 1 км от границы с Румынией.
Как сообщают источники, экс-глава Верховного суда ехал в авто Volkswagen с номером АО1794YA в качестве пассажира.
Сейчас Князев находится на отделе пограничной службы "Солотвино". Полиция выясняет цель его пребывания вблизи границы, а также проводит проверку версии относительно возможного намерения незаконного пересечения государственной границы Украины.
Напомним
Князев потерял должность председателя суда после задержания НАБУ в связи с получением взятки в $2,7 млн в мае 2023 года. Недавно суд выпустил его под залог 18 миллионов гривен.
На имущество и счета экс-главы Верховного Суда Князева наложили арест - Минюст24 апреля 2024, 11:59 • 20930 просмотров