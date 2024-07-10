Бывшего председателя Верховного суда Князева поймали в 1 км от границы с Румынией на Закарпатье. Об этом сообщает журналист Виталий Глагола, передает УНН.

Детали

По информации, сегодня в 16:40 Всеволод Князев был задержан пограничниками в селе Солотвино на Закарпатье в 1 км от границы с Румынией.

Как сообщают источники, экс-глава Верховного суда ехал в авто Volkswagen с номером АО1794YA в качестве пассажира.

Сейчас Князев находится на отделе пограничной службы "Солотвино". Полиция выясняет цель его пребывания вблизи границы, а также проводит проверку версии относительно возможного намерения незаконного пересечения государственной границы Украины.

Напомним

Князев потерял должность председателя суда после задержания НАБУ в связи с получением взятки в $2,7 млн в мае 2023 года. Недавно суд выпустил его под залог 18 миллионов гривен.

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