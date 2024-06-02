На юге Украины пограничники нанесли удар по оккупантам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  137208 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  133466 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  137583 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
31 мая 2024, 06:07  •  137417 просмотра

Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
30 мая 2024, 13:06  •  141181 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
30 мая 2024, 11:57  •  132354 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
30 мая 2024, 11:38  •  242241 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  112826 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  224831 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  92356 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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31 мая 2024, 06:27  •  189479 просмотра
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Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

30 мая 2024, 06:38  •  226513 просмотра

На юге Украины пограничники нанесли удар по оккупантам

Украинские пограничники использовали беспилотник FPV для нанесения ударов по российским оборонительным укреплениям на временно оккупированной территории на юге Украины, как показала воздушная разведка Государственной пограничной службы.

Общество •   •  788 просмотра
На юге Украины пограничники нанесли удар по оккупантам

Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу

Хуситы утверждали, что провели шесть операций против американского атомного авианосца "Дуайт Эйзенхауэр", американского эсминца и трех коммерческих судов в Красном море и Индийском океане.

Война •   •  5100 просмотра
Хуситы заявили о еще одном ударе по американскому атомному авианосцу

Кафедральный собор в Корсунь-Шевченковском перешел в ПЦУ

Храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Корсунь-Шевченковском, Черкасская область, присоединился к Православной церкви Украины после того, как прихожане наконец смогли войти в свой храм 31 мая 2024 года.

политика •   •  6082 просмотра
Кафедральный собор в Корсунь-Шевченковском перешел в ПЦУ

ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии

В мае украинские военнослужащие уничтожили рекордные 1160 российских артиллерийских систем и уничтожили 38 940 российских солдат, что является самыми высокими ежемесячными потерями для России с начала полномасштабного вторжения.

Война •   •  8933 просмотра
ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии

Женщина зарегистрировалась кандидатом на выборы президента Ирана

Первая женщина, бывший депутат парламента Ирана Зохре Элиян, зарегистрировалась в качестве кандидата на внеочередных президентских выборах в Иране, назначенных после гибели президента Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.

политика •   •  8852 просмотра
Женщина зарегистрировалась кандидатом на выборы президента Ирана

На Херсонщине Силы обороны атаковали место базирования оккупантов

Украинские военные атаковали российскую военную базу в Малокаховке, временно оккупированном районе Херсонской области, в результате чего вечером 1 июня произошел взрыв и сильный пожар.

Общество •   •  8913 просмотра
На Херсонщине Силы обороны атаковали место базирования оккупантов

14-летний подросток был среди 5 раненых в результате нападения россиян на Лиман

Пятеро мирных жителей, включая 14-летнего подростка, были ранены в результате российского ракетного обстрела города Лима в Донецкой области 1 июня 2024 года.

Общество •   •  9017 просмотра
14-летний подросток был среди 5 раненых в результате нападения россиян на Лиман

Испанский "Реал" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА

Мадридский "Реал" выиграл Лигу чемпионов УЕФА сезона 2023/24, обыграв в финале дортмундскую" Боруссию " со счетом 2:0 и завоевав свой рекордный 15-й титул.

спорт •   •  8369 просмотра
Испанский "Реал" стал победителем Лиги чемпионов УЕФА

Орбан объявил о плане создания пророссийской "мирной коалиции" в Европейском парламенте

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о планах создать пророссийскую "коалицию мира" в будущем Европейском парламенте, целью которой будет поддержка переговоров между Украиной и Россией вместо конфронтации с Россией.

политика •   •  10299 просмотра
Орбан объявил о плане создания пророссийской "мирной коалиции" в Европейском парламенте

Российские войска обстреляли Херсонщину: пострадала женщина

Российские войска обстреляли село Великая Александровка в Херсонской области, в результате чего 50-летняя женщина получила сотрясение мозга.

Война •   •  10280 просмотра
Российские войска обстреляли Херсонщину: пострадала женщина