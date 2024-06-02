На Півдні України прикордонники завдали удару по окупантах
Київ • УНН
Українські прикордонники використовували безпілотник FPV для нанесення ударів по російських оборонних укріпленнях на тимчасово окупованій території на півдні України, як показала повітряна розвідка Державної прикордонної служби.
Аеророзвідка Держприкордонслужби виявила оборонні укріплення росіян на тимчасово окупованій території. Внаслідок бойової роботи, оборонці Півдня використовуючи Fpv-дрон завдали влучного удару по противнику. Про це повідомили в Силах оборони Півднія, передає УНН.
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