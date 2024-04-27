На Юге ПВО уничтожила три разведывательных и один ударный БПЛА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
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khersonХерсон
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Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
  •  102176 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

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ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
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ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  143004 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  141460 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  138417 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  124498 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  88294 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  82488 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153657 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168147 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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На Юге ПВО уничтожила три разведывательных и один ударный БПЛА

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили четыре российских беспилотника, в том числе один ударный и три разведывательных, в Одесской и Херсонской областях.

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На Юге ПВО уничтожила три разведывательных и один ударный БПЛА

Выясняли отношения: 23-летний учитель напал с ножом на двух бывших учеников, один из них - погиб

В Житомирской области 23-летний учитель нанес ножевые ранения двум бывшим ученикам, убив одного и тяжело ранив другого, после того, как конфликт из-за девушки перерос в драку.

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Выясняли отношения: 23-летний учитель напал с ножом на двух бывших учеников, один из них - погиб

Солидарность лидеров в защите от террора должна работать 24/7 - Зеленский

Президент Зеленский призвал лидеров к круглосуточной солидарности против российского террора, чтобы террористы потерпели поражение. Украина готовится к новой коммуникации с партнерами, чтобы укрепить свои позиции и убедить москву, что война ничего им не даст.

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Солидарность лидеров в защите от террора должна работать 24/7 - Зеленский

Кубинские наемники убили российского командира из-за жестокого обращения - АТЭШ

Кубинские наемники, которые воюют на стороне россии на Покровском направлении, убили своего российского командира из-за постоянных унижений, избиений и задержки заработной платы.

Война •   •  10611 просмотра
Кубинские наемники убили российского командира из-за жестокого обращения - АТЭШ

Закончатся до конца мая: Малюська о дискуссиях о судьбе активов рф

Глава украинского Минюста заявил, что для достижения международного консенсуса по конфискации российских активов осталось около полутора месяцев, поскольку саммит G7 в середине июня, вероятно, формализует решение по этому вопросу.

Война •   •  15079 просмотра
Закончатся до конца мая: Малюська о дискуссиях о судьбе активов рф

Работы будут завершены вовремя: Шмыгаль проинспектировал строительство второго уровня защиты на электроподстанциях

Премьер-министр Украины проинспектировал строительство второго уровня защиты на электроподстанциях во время визита в Волынскую и Львовскую области, заверив, что работы будут завершены вовремя для усиления защиты энергетических объектов от российских атак.

Война •   •  13522 просмотра
Работы будут завершены вовремя: Шмыгаль проинспектировал строительство второго уровня защиты на электроподстанциях

Зеленский о массированном ударе рф: основной мишенью стали газовые объекты, от которых зависит безопасность транзита в ЕС

россия нанесла массированный ракетный удар по газовым объектам Украины, имеющим решающее значение для поставок газа в Европейский Союз. Часть ракет была сбита украинскими системами противовоздушной обороны.

Война •   •  14324 просмотра
Зеленский о массированном ударе рф: основной мишенью стали газовые объекты, от которых зависит безопасность транзита в ЕС

Оккупантам удалось закрепиться в части Очеретиного. Украинские силы пытаются их вытеснить - ОСУВ Хортица

российским оккупантам удалось закрепиться в части села Очеретино на Авдеевском направлении, где продолжаются ожесточенные бои, а украинские силы пытаются вытеснить их и восстановить контроль.

Война •   •  13916 просмотра
Оккупантам удалось закрепиться в части Очеретиного. Украинские силы пытаются их вытеснить - ОСУВ Хортица

Тяжелая ночь для украинской энергетики: в ДТЭК показали масштабы разрушений после массированной атаки рф

Спасатели и энергетики работают над восстановлением электроснабжения после массированной российской ракетной атаки, которая нанесла значительный ущерб энергетической инфраструктуре Украины, а ДТЭК сообщает о продолжении усилий по ликвидации последствий, несмотря на попытки россии оставить Украину без электроэнергии.

Общество •   •  18182 просмотра
Тяжелая ночь для украинской энергетики: в ДТЭК показали масштабы разрушений после массированной атаки рф

Это только первый шаг: глава Киевской ОГА Кравченко об увольнении Майбоженко, который устроил пьяное ДТП

Владимиру Майбоженко, который спровоцировал пьяное ДТП с 4 пострадавшими, уволен с должности председателя Броварской райгосадминистрации, ему грозит уголовная ответственность без возможности избежать ответственности.

Общество •   •  18464 просмотра
Это только первый шаг: глава Киевской ОГА Кравченко об увольнении Майбоженко, который устроил пьяное ДТП