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На Півдні ППО знищила три розвідувальні та один ударний БПЛА

На Півдні ППО знищила три розвідувальні та один ударний БПЛА

Київ • УНН

 • 51711 перегляди

Українські сили протиповітряної оборони знищили чотири російські безпілотники, в тому числі один ударний та три розвідувальні, в Одеській та Херсонській областях.

Українські військові знищили чотири російські безпілотники, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

Як зазначено в повідомленні в телеграм-каналі, в Одеській області знищено ударний Ланцет, розвідувальні Орлан-10 і ZALA, а у Херсонській області — Орлан-10.

На Миколаївщині Сили ППО знищили три крилаті ракети27.04.24, 08:55 • 45928 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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