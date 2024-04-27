На Півдні ППО знищила три розвідувальні та один ударний БПЛА
Київ • УНН
Українські сили протиповітряної оборони знищили чотири російські безпілотники, в тому числі один ударний та три розвідувальні, в Одеській та Херсонській областях.
Українські військові знищили чотири російські безпілотники, повідомляє командування Повітряних сил Збройних сил України, передає УНН.
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Як зазначено в повідомленні в телеграм-каналі, в Одеській області знищено ударний Ланцет, розвідувальні Орлан-10 і ZALA, а у Херсонській області — Орлан-10.
На Миколаївщині Сили ППО знищили три крилаті ракети27.04.24, 08:55 • 45928 переглядiв