На Николаевщине Силы ПВО уничтожили три крылатые ракеты

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vitalii-kimВиталий Ким
nikolaevНиколаев
Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  125929 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  129708 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  131905 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  120627 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  83139 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  79847 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153401 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168031 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172463 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151525 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

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Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  351770 просмотра

На Николаевщине Силы ПВО уничтожили три крылатые ракеты

За минувшие сутки силы противовоздушной обороны уничтожили три российские крылатые ракеты в Николаевской области, в то время как российские войска атаковали несколько населенных пунктов из артиллерии, минометов и беспилотников-камикадзе, повредив жилые дома и частную собственность.

Общество •   •  10257 просмотра
На Николаевщине Силы ПВО уничтожили три крылатые ракеты

На Россию ночью летело 68 беспилотников

Во время массированной атаки российских ПВО над Кубанью и Крымом было сбито 68 беспилотников, жертв не было, но был нанесен ущерб Славянскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае.

Война •   •  14412 просмотра
На Россию ночью летело 68 беспилотников

Воздушные Силы ночью уничтожили 21 из 34 запущенных ракет

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 21 из 34 российских ракет, запущенных ночью в рамках комбинированной атаки, включая крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков, управляемые ракеты, зенитные ракеты и крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Война •   •  12975 просмотра
Воздушные Силы ночью уничтожили 21 из 34 запущенных ракет

Атака на Днепропетровщину: есть раненые, повреждены энергообъекты, перебои с водой

В результате российского ракетного обстрела Днепропетровской области один человек получил ранения, повреждены объекты энергетики и перебои с водоснабжением в Кривом Роге.

Общество •   •  14007 просмотра
Атака на Днепропетровщину: есть раненые, повреждены энергообъекты, перебои с водой

россияне 536 раз обстреляли 11 населенных пунктов на Запорожье

За минувшие сутки россияне 536 раз обстреляли 11 населенных пунктов Запорожской области, разрушив жилые дома, но обошлось без жертв.

Война •   •  14384 просмотра
россияне 536 раз обстреляли 11 населенных пунктов на Запорожье

Еще плюс 1124 оккупанта и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 465 054 человек личного состава и 7268 танков.

Война •   •  20237 просмотра
Еще плюс 1124 оккупанта и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

россия атаковала 4 теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование

Россия атаковала и серьезно повредила оборудование на четырех тепловых электростанциях в Украине, что привело к человеческим жертвам. По предварительной информации, есть пострадавшие.

Война •   •  20752 просмотра
россия атаковала 4 теплоэлектростанции, серьезно повреждено оборудование

На фронте произошло 94 боевых столкновения - Генштаб

За минувшие сутки на разных участках фронта произошло 94 боевых столкновения, во время которых противник нанес 12 ракетных ударов, 76 авиаударов и 83 обстрела из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.

Война •   •  19685 просмотра
На фронте произошло 94 боевых столкновения - Генштаб

Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру: ранен энергетик, есть попадания

Российские войска ночью атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях Украины, повредив оборудование и ранив энергетика с сотрясением мозга.

Война •   •  19301 просмотра
Ночью россияне атаковали энергетическую инфраструктуру: ранен энергетик, есть попадания

Силы обороны нанесли 14 авиаударов по врагу - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 14 авиационных ударов по скоплению личного состава противника, радиолокационной станции, складу боеприпасов, объектам противовоздушной обороны, станции радиоэлектронной борьбы и складу материально-технического обеспечения.

Война •   •  16632 просмотра
Силы обороны нанесли 14 авиаударов по врагу - Генштаб