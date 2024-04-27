На Николаевщине Силы ПВО уничтожили три крылатые ракеты

В течение суток на Николаевщине Силы противовоздушной обороны уничтожили три крылатые ракеты армии РФ. Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает УНН.

Детали

Войска РФ атаковали Куцурубскую, Очаковскую, Нечаянскую громады Николаевщины из артиллерии, минометов и дронами-камикадзе. Повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

В Вознесенском районе обломки ракет повредили частные дома и автомобили.

Кроме того, на открытой территории за пределами населенного пункта возник пожар сухой травы, который был оперативно ликвидирован.

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