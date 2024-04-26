ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Шпионил за артиллерией ВСУ на Николаевщине: информатор гру приговорен к 11 годам тюрьмы

Шпионил за артиллерией ВСУ на Николаевщине: информатор гру приговорен к 11 годам тюрьмы

Киев  •  УНН

26 апреля 2024, 13:55  •  4315 просмотра

Read in English

Информатора гру был приговорен к 11 годам лишения свободы за попытку предоставить российской военной разведке информацию об огневых позициях украинской артиллерии в Николаевской области, для нанесения прицельных ракетных ударов и ударов с беспилотников.

По материалам Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один информатор военной разведки рф. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны по прифронтовой территории Николаевщины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

По указанию российской спецслужбы он пытался обнаружить огневые позиции артиллерии ВСУ, в том числе боевых расчетов HIMARS. В случае получения разведданных информатор планировал передать их оккупантам для подготовки прицельных ракетно-дронных ударов по местам базирования украинских войск.

Однако враждебным планам помешали контрразведчики СБУ, которые задержали злоумышленника в августе 2022 года во время его разведывательной "вылазки".

Как установило расследование, осужденным является местный житель, которого военная разведка рф дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения России. В поле зрения оккупантов он попал как сторонник кремлевских нарративов в различных соцсетях. Предложение о негласном сотрудничестве с агрессором он получил на свой телефон через популярный мессенджер,

- говорится в сообщении.

В дальнейшем предатель коммуницировал с кадровым сотрудником главного управления генштаба вооруженных сил россии (известного как гру). Для общения использовали анонимный чат.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). С учетом сотрудничества со следствием суд назначил ему 11 лет тюрьмы.

Напомним

Жителя Кропивницкого приговорили к 15 годам заключения за попытку предоставить фсб россии информацию, которая бы позволила нанести ракетные удары по аэродромам Кировоградщины.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
kropivnitskiiКропивницкий
m142-himarsM142 HIMARS
nikolaevНиколаев
Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  13874 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  101148 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  103548 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  104043 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  70296 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  72133 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152664 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167608 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172086 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151233 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Новости по теме
Шпионил за артиллерией ВСУ на Николаевщине: информатор гру приговорен к 11 годам тюрьмы

Шпионил за артиллерией ВСУ на Николаевщине: информатор гру приговорен к 11 годам тюрьмы

  •  4315 просмотра
Huawei на первой позиции рынка смартфонов КНР, Apple опустилась на пятую строчку

Huawei на первой позиции рынка смартфонов КНР, Apple опустилась на пятую строчку

  •  3438 просмотра
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

  •  86735 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

  •  97556 просмотра
С начала года Украина получила 12 млрд долларов помощи от партнеров

С начала года Украина получила 12 млрд долларов помощи от партнеров

  •  5788 просмотра
Не смогли найти работу за границей: двое братьев вплавь через реку возвращались в Украину

Не смогли найти работу за границей: двое братьев вплавь через реку возвращались в Украину

  •  3912 просмотра
Вражеский дрон попал в гражданский автомобиль в Харьковской области, ранены два волонтера и их сын - ОВА

Вражеский дрон попал в гражданский автомобиль в Харьковской области, ранены два волонтера и их сын - ОВА

  •  4781 просмотра
В Британии пятерых мужчин обвиняют в работе на российскую разведку: министр обороны Шаппс отреагировал

В Британии пятерых мужчин обвиняют в работе на российскую разведку: министр обороны Шаппс отреагировал

  •  4433 просмотра
Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ и назначил его главой Госспецтранспорта

Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ и назначил его главой Госспецтранспорта

  •  5925 просмотра
Пропалестинские правозащитники подали в суд против Колумбийского университета США из-за арестов протестующих

Пропалестинские правозащитники подали в суд против Колумбийского университета США из-за арестов протестующих

  •  4907 просмотра

Популярные

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

  •  97563 просмотра
Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"

Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"

  •  118828 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

  •  144011 просмотра
Еще плюс 950 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 950 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  107263 просмотра
На фронте произошло 114 боевых столкновений - Генштаб

На фронте произошло 114 боевых столкновений - Генштаб

  •  108621 просмотра

Публикации

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

  •  86743 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

  •  97563 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

  •  144011 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  172737 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  313463 просмотра

Шпионил за артиллерией ВСУ на Николаевщине: информатор гру приговорен к 11 годам тюрьмы

Информатора гру был приговорен к 11 годам лишения свободы за попытку предоставить российской военной разведке информацию об огневых позициях украинской артиллерии в Николаевской области, для нанесения прицельных ракетных ударов и ударов с беспилотников.

Война •   •  4315 просмотра
Шпионил за артиллерией ВСУ на Николаевщине: информатор гру приговорен к 11 годам тюрьмы

Huawei на первой позиции рынка смартфонов КНР, Apple опустилась на пятую строчку

Huawei вернула себе первенство на китайском рынке смартфонов с долей 17%, в то время как Apple опустилась на 5-е место с падением поставок на 25%.

Новости Мира •   •  3438 просмотра
Huawei на первой позиции рынка смартфонов КНР, Apple опустилась на пятую строчку

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Новая команда министерства обороны Украины столкнулась с мощной информационной атакой и потенциальными грязными медиа-провокациями, вероятно, организованными бывшими поставщиками продовольствия для Вооруженных Сил, которые стремятся восстановить свою монополию на рынке продовольственного обеспечения ВСУ.

Криминал и ЧП •   •  86735 просмотра
Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Национальный парк "Тузловские лиманы" в Одесской области имеет годовой бюджет в размере 5 565 380 гривен, из которых 97% тратится на заработную плату 45 работникам.

публикации •   •  97556 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

С начала года Украина получила 12 млрд долларов помощи от партнеров

С начала года Украина получила $12 млрд помощи от партнеров, включая $1,5 млрд от ЕС и $8 млрд от США.

Экономика •   •  5788 просмотра
С начала года Украина получила 12 млрд долларов помощи от партнеров

Не смогли найти работу за границей: двое братьев вплавь через реку возвращались в Украину

Двое братьев, которые несколько лет жили в Германии, решили нелегально вернуться в Украину из-за нехватки работы, переправившись через реку Западный Буг в гидрокостюмах.

Криминал и ЧП •   •  3912 просмотра
Не смогли найти работу за границей: двое братьев вплавь через реку возвращались в Украину

Вражеский дрон попал в гражданский автомобиль в Харьковской области, ранены два волонтера и их сын - ОВА

Двое волонтеров и их сын получили ранения, когда вражеский беспилотник попал в их автомобиль в селе Сотница Казачок Харьковской области после доставки гуманитарной помощи.

Война •   •  4781 просмотра
Вражеский дрон попал в гражданский автомобиль в Харьковской области, ранены два волонтера и их сын - ОВА

В Британии пятерых мужчин обвиняют в работе на российскую разведку: министр обороны Шаппс отреагировал

Пятерым мужчинам в Великобритании были предъявлены обвинения в преступной деятельности в пользу России, включая поджоги, мошенничество и попытку вербовки в пользу иностранной разведки, с подозрением на связь с ЧВК "Вагнера".

политика •   •  4433 просмотра
В Британии пятерых мужчин обвиняют в работе на российскую разведку: министр обороны Шаппс отреагировал

Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ и назначил его главой Госспецтранспорта

Зеленский уволил Александра Яковца с должности командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины и назначил его главой администрации государственной специальной службы транспорта.

Война •   •  5925 просмотра
Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ и назначил его главой Госспецтранспорта

Пропалестинские правозащитники подали в суд против Колумбийского университета США из-за арестов протестующих

Пропалестинская группа Palestine Legal подала федеральный иск против Колумбийского университета по поводу массовых арестов антивоенных протестующих, выступавших против войны в Газе.

Новости Мира •   •  4907 просмотра
Пропалестинские правозащитники подали в суд против Колумбийского университета США из-за арестов протестующих