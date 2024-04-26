Шпионил за артиллерией ВСУ на Николаевщине: информатор гру приговорен к 11 годам тюрьмы

По материалам Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один информатор военной разведки рф. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении Сил обороны по прифронтовой территории Николаевщины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

По указанию российской спецслужбы он пытался обнаружить огневые позиции артиллерии ВСУ, в том числе боевых расчетов HIMARS. В случае получения разведданных информатор планировал передать их оккупантам для подготовки прицельных ракетно-дронных ударов по местам базирования украинских войск.

Однако враждебным планам помешали контрразведчики СБУ, которые задержали злоумышленника в августе 2022 года во время его разведывательной "вылазки".

Как установило расследование, осужденным является местный житель, которого военная разведка рф дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения России. В поле зрения оккупантов он попал как сторонник кремлевских нарративов в различных соцсетях. Предложение о негласном сотрудничестве с агрессором он получил на свой телефон через популярный мессенджер, - говорится в сообщении.

В дальнейшем предатель коммуницировал с кадровым сотрудником главного управления генштаба вооруженных сил россии (известного как гру). Для общения использовали анонимный чат.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Николаевской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). С учетом сотрудничества со следствием суд назначил ему 11 лет тюрьмы.

Напомним

Жителя Кропивницкого приговорили к 15 годам заключения за попытку предоставить фсб россии информацию, которая бы позволила нанести ракетные удары по аэродромам Кировоградщины.