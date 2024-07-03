В этом году рекордное количество людей записалось на Единый вступительный экзамен на магистратуру и аспирантуру - 246 тыс. человек, из которых 91 тысяча - это мужчины 25+ у которых уже есть магистерская степень, или степень специалиста. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире телемарафона, и отметил, что есть увеличенный спрос на высшее образование среди людей, которые хотят избежать мобилизации, передает корреспондент УНН.

Мы имеем достаточно большую проблему в этом году, что высшее образование, особенно которое предусматривает дневную форму высшего образования предусматривает отсрочку от мобилизации и это означает, что мы имеем увеличенный спрос на высшее образование людей, которые на самом деле не используют образование по назначению. Имеется в виду не мотивированы получать образование, а хотят переждать определенный момент, чтобы не быть мобилизованным - сказал Винницкий.

Он отметил, что на сегодня есть достаточно много различных механизмов, как с этим феноменом должны справиться.

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"В первую очередь это на уровне заведений. Заведения на сегодня приняли в 2023 году достаточно большое количество людей, которые на самом деле не учатся. Я хочу поблагодарить учебные заведения, которые удерживают определенный уровень качества отчисляя тех людей, которые на самом деле не пришли в высшее образование по назначению. Но, кроме того, в этом году государство так же ввело некоторые механизмы отбора поступающих на магистерском уровне и аспирантском уровне. Речь идет о едином вступительном экзамене", - сказал Винницкий.

По его словам, в этом году рекордное количество людей записалось на Единый вступительный экзамен на магистратуру и аспирантуру.

В этом году записались на этот экзамен 246 тыс. человек, из которых 91 тысяча - это мужчины 25+ у которых уже есть магистерская степень или степень специалиста. Очевидно, что это рекордное количество людей, которые хотели бы поступать в аспирантуру. Что сделано? Есть решение Министерства образования в этом году, что мы будем обеспечивать дневную форму аспирантуры исключительно за счет государственного бюджета, следовательно контрактной формы не будет и это будет усиление той самой аспирантуры, имеется в виду те люди, которые реально хотят заниматься наукой будут, как в Европе получать государственную поддержку для этого - рассказал Винницкий.

Он отметил, что для того, чтобы попасть на такие места нужно сдать достаточно тяжелый общегосударственный экзамен и еще пройти отбор на уровне учебного заведения.

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