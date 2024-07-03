На ЄВІ цього року записалася рекордна кількість людей, зокрема 91 тис. чоловіків віком 25+

Цього року рекордна кількість людей записалася на Єдиний вступний іспит на магістратуру та аспірантуру - 246 тис. осіб, з яких 91 тисяча – це чоловіки 25+ у яких вже є магістерська ступінь, або ступінь спеціаліста. Про це повідомив заступник міністра освіти й науки України Михайло Винницький в ефірі телемарафону, та зазначив, що є збільшений попит на вищу освіту серед людей, які хочуть уникнути мобілізації, передає кореспондент УНН.

Ми маємо достатньо велику проблему цього року, що вища освіта, особливо яка передбачає денну форму вищої освіти передбачає відстрочку від мобілізації і це означає, що ми маємо збільшений попит на вищу освіту людей, які насправді не використовують освіту за призначенням. Мається на увазі не вмотивовані здобувати освіту, а хочуть перебути певний момент, щоб не бути мобілізованим

Він зазначив, що на сьогодні є достатньо багато різних механізмів, як з цим феноменом мають впоратися.

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"В першу чергу це на рівні закладів. Заклади на сьогодні прийняли в 2023 році достатньо велику кількість людей, які насправді не вчаться. Я хочу подякувати закладам освіти, які утримують певний рівень якості відраховуючи тих людей, які насправді не прийшли у вищу освіту за призначенням. Але, окрім того, цього року держава так само запровадила деякі механізми відбору вступників на магістерському рівні та аспірантському рівні. Мова йде про єдиний вступний іспит", - сказав Винницький.

За його словами, цього року рекордна кількість людей записалася на Єдиний вступний іспит на магістратуру та аспірантуру.

Цього року записалися на цей іспит 246 тис. осіб, з яких 91 тисяча – це чоловіки 25+ у яких вже є магістерський степінь, або ступінь спеціаліста. Очевидно, що це рекордна кількість людей, які хотіли б вступати в аспірантуру. Що зроблено? Є рішення Міністерства освіти цього року, що ми будемо забезпечувати денну форму аспірантури виключно за рахунок державного бюджету, отже контрактної форми не буде і це буде посилення тієї самої аспірантури, мається на увазі ті люди, які реально хочуть займатися наукою будуть, як в Європі отримувати державну підтримку для цього