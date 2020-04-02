На въездах в Тернополь будут проводить температурный скрининг
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. На въездах в Тернополь обустраивают контрольно-пропускные пункты на которых будут проводить температурный скрининг для водителей и пассажиров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.
“️На въездах в Тернополь обустраивают контрольно-пропускные пункты. На них будут проводить температурный скрининг для водителей и пассажиров, предоставлять советы, а при необходимости направлять в больницу”, — говорится в сообщении.
Работники КПП имеют право:
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- Провести температурный скрининг водителю и пассажирам, выяснить историю путешествий и причины конкретной поездки;
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- При обнаружении людей с повышенной температурой тела в пределах 37,1-38,0°C, работники КПП будут рекомендовать обратиться к семейному врачу или на “горячую линию” 098 441 59 81;
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- При обнаружении повышенной температуры тела более 38°C работники КПП будут предлагать водителям и пассажирам остаться на месте до прибытия бригады экстренной медицинской помощи.
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“Работать КПП днем с 7:00 до 19:00. Ночью профилактические и противоэпидемические мероприятия будут осуществлять автопатрули”, — отмечается в сообщении.
Напомним, в Тернопольской области зафиксировали еще 5 случаев заболевания COVID-19. Всего в области заболело уже 111 человек.