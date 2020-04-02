На въездах в Тернополь будут проводить температурный скрининг

КИЕВ. 2 апреля. УНН. На въездах в Тернополь обустраивают контрольно-пропускные пункты на которых будут проводить температурный скрининг для водителей и пассажиров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.