На в’їздах в Тернопіль проводитимуть температурний скринінг
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. На в’їздах в Тернопіль облаштовують контрольно-пропускні пункти на яких будуть проводити температурний скринінг для водіїв та пасажирів. Про це УНН повідомляє з посланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.
“️На в’їздах в Тернопіль облаштовують контрольно-пропускні пункти. На них будуть проводити температурний скринінг для водіїв та пасажирів, надаватимуть поради, а при необхідності спрямовуватимуть в лікарні”, — йдеться в повідомленні.
Працівники КПП мають право:
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- Провести температурний скринінг водію та пасажирам, з’ясувати історію подорожей та причини конкретної поїздки;
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- При виявленні людей із підвищеною температурою тіла в межах 37,1-38,0°C, працівники КПП рекомендуватимуть звернутися до сімейного лікаря або на “гарячу лінію” 098 441 59 81;
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- При виявленні підвищеної температури тіла більше 38°C працівники КПП пропонуватимуть водіям та пасажирам залишитися на місці до прибуття бригади екстреної медичної допомоги.
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“Працюватимуть КПП вдень з 7:00 до 19:00. Вночі профілактичні і протиепідемічні заходи будуть здійснювати автопатрулі”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Тернопільській області зафіксували ще 5 випадків захворювання на COVID-19. Загалом в області захворіло вже 111 осіб.