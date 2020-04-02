На в’їздах в Тернопіль проводитимуть температурний скринінг

КИЇВ. 2 квітня. УНН. На в’їздах в Тернопіль облаштовують контрольно-пропускні пункти на яких будуть проводити температурний скринінг для водіїв та пасажирів. Про це УНН повідомляє з посланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.