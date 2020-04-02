На Тернопільщині зафіксували ще 5 випадків COVID-19

КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Тернопільській області зафіксували ще 5 випадків захворювання на COVID-19. Загалом в області захворіло вже 111 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом, передає УНН.