На Тернопільщині зафіксували ще 5 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Тернопільській області зафіксували ще 5 випадків захворювання на COVID-19. Загалом в області захворіло вже 111 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила пресслужба Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом, передає УНН.
Так, станом на 11:00 на Тернопільщині ще 5 підтверджених випадків інфікування коронавірусом.
“Згідно з даними обласного лабораторного центру на Тернопільщині зафіксували 111 випадків COVID-19 станом на 11:00 2 квітня. 17 випадків залишаються під підозрою”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в Україні 804 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужало.
Як раніше повідомляв УНН, у Тернополі на COVID-19 захворіла вже третя людина, симптоми з’явились на 17 добу.