В Тернопольской области зафиксировали еще 5 случаев COVID-19

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Тернопольской области зафиксировали еще 5 случаев заболевания COVID-19. Всего в области заболело уже 111 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Тернопольского штаба по борьбе с коронавируса, передает УНН.