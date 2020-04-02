В Тернопольской области зафиксировали еще 5 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Тернопольской области зафиксировали еще 5 случаев заболевания COVID-19. Всего в области заболело уже 111 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Тернопольского штаба по борьбе с коронавируса, передает УНН.
По состоянию на 11:00 в Тернопольской области еще 5 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.
“Согласно данным областного лабораторного центра в Тернопольской области зафиксировали 111 случаев COVID-19 по состоянию на 11:00 2 апреля. 17 случаев остаются под подозрением”, — говорится в сообщении.
Напомним, что в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.
Как ранее сообщал УНН, в Тернополе на COVID-19 заболела уже третий человек, симптомы появились на 17 день.