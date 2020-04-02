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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70502 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 83228 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 96355 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 93759 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105896 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 90984 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103396 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131098 просмотра

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В Тернопольской области зафиксировали еще 5 случаев COVID-19

В Тернопольской области зафиксировали еще 5 случаев COVID-19

Киев  •  УНН

 • 9821 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Тернопольской области зафиксировали еще 5 случаев заболевания COVID-19. Всего в области заболело уже 111 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Тернопольского штаба по борьбе с коронавируса, передает УНН.

По состоянию на 11:00 в Тернопольской области еще 5 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

“Согласно данным областного лабораторного центра в Тернопольской области зафиксировали 111 случаев COVID-19 по состоянию на 11:00 2 апреля. 17 случаев остаются под подозрением”, — говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

Как ранее сообщал УНН, в Тернополе на COVID-19 заболела уже третий человек, симптомы появились на 17 день.

Украинские Национальные Новости

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