На улицы Киева уже вышли инспекторы по парковке: Кличко опубликовал видео
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал на своей странице в Facebook видео, в котором показал как работают в столице инспекторы по парковке, передает УНН.
"На улице Киева уже вышли инспекторы по парковке. Они проявляют машины, припаркованные на остановках общественного транспорта или в зоне действия знака о запрете парковаться, и пока выписывают предупреждения и проводят с нарушителями профилактически разъяснительные беседы или оставляют память о правила парковки в столице. Однако совсем скоро тех, кто нарушает правила парковки, будут наказывать гривней ", - написал мэр.
Кличко отметил, что максимальный штраф составит 510 гривен. Авто же отправлять на штрамайданчик. "Кстати, за транспортировку автомобиля и его пребывания на штрафплощадке тоже придется заплатить. Поэтому, будет стоить небрежное парковки немало", - подчеркнул Кличко.
По его словам избежать ответственности не удастся, ведь инспекторы получат специальные планшеты с базой данных МВД. С помощью этих гаджетов можно будет за несколько секунд определить владельца автомобиля.
"Свои правонарушения многие водители пытаются оправдать отсутствием парковок в городе. Но это неправда. Даже в центре столицы имеется большое количество мест для парковки, где можно оставить свой автомобиль и не мешать другим людям передвигаться по городу. Карта с местами для парковки здесь ", - написал Виталий Кличко.