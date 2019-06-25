На вулиці Києва вже вийшли інспектори з паркування: Кличко опублікував відео
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook відео, в якому показав як працюють у столиці інспектори з паркування, передає УНН.
"На вулиці Києва вже вийшли інспектори з паркування. Вони виявляють автівки, припарковані на зупинках громадського транспорту чи у зоні дії знаку про заборону паркуватися, і поки виписують попередження та проводять з порушниками профілактично-роз'яснювальні бесіди або залишають пам’ятку про правила паркування в столиці. Однак зовсім скоро тих, хто порушує правила паркування, будуть карати гривнею", - написав мер.
Кличко зазначив, що максимальний штраф становитиме 510 гривень. Авто ж відправлятимуть на штрамайданчик. "До речі, за транспортування автомобіля та його перебування на штрафмайданчику теж доведеться заплатити. Тож, коштуватиме недбале паркування чимало", - підкреслив Кличко.
За його словами уникнути відповідальності не вдасться, адже інспектори отримають спеціальні планшети з базою даних МВС. За допомогою цих гаджетів можна буде за кілька секунд визначити власника автівки.
"Свої правопорушення чимало водіїв намагаються виправдати відсутністю парковок в місті. Але це неправда. Навіть в центрі столиці є велика кількість місць для паркування, де можна залишити своє авто і не заважати іншим людям пересуватися містом. Мапа з місцями для паркування тут", - написав Віталій Кличко.