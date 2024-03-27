На временно оккупированных территориях Донецкой и Запорожской областей прогремела серия взрывов: что известно

Сегодня, 27 марта, одновременно прогремели взрывы во временно оккупированных Бердянске, Мелитополе и Мариуполе. Об этом сообщил в среду советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

В одно и то же время взрывы прогремели в Бердянске, Мелитополе и Мариуполе. Оккупанты заявили, что отработало ПВО. А мы ставим свечку Святой Баловне и начинаем искать последствия - написал Андрющенко в Telegram.

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Ранее Андрющенко сообщал, что в районе временно оккупированного Мариуполя Донецкой области фиксируют большую переброску вражеской техники в направление Бердянска в Запорожской области, в последнее время идет усиление именно этого направления как живой штурмовой силой.