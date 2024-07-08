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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

Любителям фантастики, детективов, комедий и приключений: что посмотреть в выходные

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5 июля 2024, 14:25  •  132029 просмотра

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Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины
5 июля 2024, 13:30  •  125051 просмотра

Политолог оценил вероятность продолжения новым премьером Британии активной поддержки Украины

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Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления
5 июля 2024, 07:53  •  70274 просмотра

Сколько продержится отремонтированная дорога на Черниговщине, будет зависеть от соблюдения транспортом весового режима - Служба восстановления

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Переименование Броваров: надо сначала победить в войне, а потом заниматься такими вопросами
5 июля 2024, 07:03  •  50702 просмотра

Переименование Броваров: надо сначала победить в войне, а потом заниматься такими вопросами

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В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования
5 июля 2024, 06:30  •  167309 просмотра

В каких странах лучше покупать недвижимость. Эксперт рассказала, на что стоит обращать внимание во время такого инвестирования

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Предварительную проверку по заявлению судьи Шевченковского райсуда Киева о давлении со стороны Гетманцева будет проводить глава ВСП Усик
5 июля 2024, 05:30  •  66057 просмотра

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