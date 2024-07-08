На временно оккупированных территориях россияне отказываются ставить на учет беременных украинок без российского паспорта. Как передает УНН, об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"На временно оккупированных территориях продолжается политика геноцида местного населения. Кремль отрицает существование украинской нации и поэтому любой ценой пытается паспортизировать население ВОТ", - говорится в сообщении.

Так, россияне отказываются ставить на учет беременных украинок без паспорта РФ. Таким образом девушка не имеет доступа к медицинскому наблюдению и социальным выплатам. В то же время паспортизация будущей матери автоматически делает "россиянином" ее ребенка.

На ВОТ оккупационная власть продвигает этнических русских по карьерной лестнице, а украинцев считает потенциальными предателями