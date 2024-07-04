На захваченных территориях оккупационная власть активно продвигает этнических русских по карьерной лестнице, считая украинцев потенциальными предателями. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Украинские временно оккупированные территории стали ареной новых политических репрессий со стороны российских властей. Согласно последним указаниям кремля, среди руководителей департаментов оккупационной администрации и руководителей образовательных учреждений, предпочтение отдается этническим русским, считая украинцев потенциальными предателями.

Федеральная служба безопасности уже начала тщательные проверки семей предателей, в частности, определяет количество родственников, их степень близости и отношение к связям с украинскими и другими гражданами свободной Украины. Каждый коллаборационист будет получать "рейтинг лояльности", который будет определять его будущее продвижение и поддержку со стороны оккупационных властей.

Эта стратегия четко направлена на русификацию территорий и минимизацию их связей с Украиной.

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