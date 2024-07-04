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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На ВОТ оккупационная власть продвигает этнических русских по карьерной лестнице, а украинцев считает потенциальными предателями

На ВОТ оккупационная власть продвигает этнических русских по карьерной лестнице, а украинцев считает потенциальными предателями

Киев  •  УНН

4 июля 2024, 00:11  •  5438 просмотра

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Оккупационные власти на временно оккупированных территориях активно продвигают по карьерной лестнице этнических русских и рассматривают украинцев как потенциальных предателей, подвергая их тщательным проверкам и присваивая им "рейтинги лояльности" для определения дальнейших перспектив, в рамках стратегии, направленной на русификацию территорий и минимизацию их связей с Украиной.

На захваченных территориях оккупационная власть активно продвигает этнических русских по карьерной лестнице, считая украинцев потенциальными предателями. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Украинские временно оккупированные территории стали ареной новых политических репрессий со стороны российских властей. Согласно последним указаниям кремля, среди руководителей департаментов оккупационной администрации и руководителей образовательных учреждений, предпочтение отдается этническим русским, считая украинцев потенциальными предателями.

Федеральная служба безопасности уже начала тщательные проверки семей предателей, в частности, определяет количество родственников, их степень близости и отношение к связям с украинскими и другими гражданами свободной Украины. Каждый коллаборационист будет получать "рейтинг лояльности", который будет определять его будущее продвижение и поддержку со стороны оккупационных властей.

Эта стратегия четко направлена на русификацию территорий и минимизацию их связей с Украиной.

Захватчики провели пропагандистский шабаш на тот территориях23 июня 2024, 23:36 • 29145 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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