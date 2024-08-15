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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 12:23  •  4733 просмотра

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Главнокомандующий Сирский заявил о контролируемой ситуации на Востоке и Юге Украины. ВСУ продвинулись на 35 км в Курской области РФ, взяв под контроль 82 населенных пункта и создав военную комендатуру.

Обстановка на Востоке и Юге Украины остается сложной, но контролируемой. ВСУ продолжают держать оборону. Об этом заявил главнокомандующий Александр Сырский, передает УНН.

Детали

Обстановка на Востоке и Юге Украины остается сложной, но контролируемой. Продолжается оборонительная операция. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения врага в направлении Торецка и Покровска 

- резюмировал Сырский. 

Дополнение

Главнокомандующий также рассказал, что ВСУ продолжают наступательную операцию в курской области России.  По словам Сырского, ВСУ взяли под контроль 82 населенных пункта и продвинулись на 35 километров и контролируют более тысячи квадратных километров территории рф. 

Кроме того, на подконтрольной Украине территории курской области создали военную комендатуру.

Напомним

Спецназовцы СБУ в курской области взяли в плен 102 военных рф . Это самая массовая операция по взятию врага в плен, которую удалось провести за один раз. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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