На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский

Обстановка на Востоке и Юге Украины остается сложной, но контролируемой. ВСУ продолжают держать оборону. Об этом заявил главнокомандующий Александр Сырский, передает УНН.

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Обстановка на Востоке и Юге Украины остается сложной, но контролируемой. Продолжается оборонительная операция. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения врага в направлении Торецка и Покровска - резюмировал Сырский.

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Главнокомандующий также рассказал, что ВСУ продолжают наступательную операцию в курской области России. По словам Сырского, ВСУ взяли под контроль 82 населенных пункта и продвинулись на 35 километров и контролируют более тысячи квадратных километров территории рф.

Кроме того, на подконтрольной Украине территории курской области создали военную комендатуру.

Напомним

Спецназовцы СБУ в курской области взяли в плен 102 военных рф . Это самая массовая операция по взятию врага в плен, которую удалось провести за один раз.