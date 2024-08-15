На Востоке ВСУ сосредоточены на недопущении продвижения рф в направлении Торецка и Покровска - Сырский
Киев • УНН
Главнокомандующий Сирский заявил о контролируемой ситуации на Востоке и Юге Украины. ВСУ продвинулись на 35 км в Курской области РФ, взяв под контроль 82 населенных пункта и создав военную комендатуру.
Обстановка на Востоке и Юге Украины остается сложной, но контролируемой. ВСУ продолжают держать оборону. Об этом заявил главнокомандующий Александр Сырский, передает УНН.
Детали
Обстановка на Востоке и Юге Украины остается сложной, но контролируемой. Продолжается оборонительная операция. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения врага в направлении Торецка и Покровска
Дополнение
Главнокомандующий также рассказал, что ВСУ продолжают наступательную операцию в курской области России. По словам Сырского, ВСУ взяли под контроль 82 населенных пункта и продвинулись на 35 километров и контролируют более тысячи квадратных километров территории рф.
Кроме того, на подконтрольной Украине территории курской области создали военную комендатуру.
Напомним
Спецназовцы СБУ в курской области взяли в плен 102 военных рф . Это самая массовая операция по взятию врага в плен, которую удалось провести за один раз.