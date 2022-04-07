На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов с территории беларуси - Генштаб

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"На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов врага по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории республики беларусь", - говорится в сообщении.

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Председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщал, что над Волынью сбили ракеты, которые прилетели со стороны Беларуси.

Сохраняется вероятность привлечения вооруженных сил Ббеларуси к войне против Украины, сообщили в Минобороны.