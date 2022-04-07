На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов с территории беларуси - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов оккупантов с территории беларуси по объектам военной и гражданской инфраструктуры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Цитата
"На Волынском направлении существует вероятность ракетно-бомбовых ударов врага по объектам военной и гражданской инфраструктуры с территории республики беларусь", - говорится в сообщении.
Дополнение
Председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщал, что над Волынью сбили ракеты, которые прилетели со стороны Беларуси.
Сохраняется вероятность привлечения вооруженных сил Ббеларуси к войне против Украины, сообщили в Минобороны.