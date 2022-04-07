На Волинському напрямку існує імовірність ракетно-бомбових ударів з території білорусі– Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Волинському напрямку існує імовірність ракетно-бомбових ударів окупантів з території білорусі по об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Цитата
"На Волинському напрямку існує імовірність ракетно-бомбових ударів ворога по об’єктах військової та цивільної інфраструктури з території республіки білорусь", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомляв, що над Волинню збили ракети, які прилетіли зі сторони білорусі.
Зберігається ймовірність залучення збройних сил білорусі до війни проти України, повідомили в Міноборони.