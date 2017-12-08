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На Волыни завершают ликвидацию чрезвычайной ситуации с отходами ветсанзавода в Ковеле

На Волыни завершают ликвидацию чрезвычайной ситуации с отходами ветсанзавода в Ковеле

Киев  •  УНН

 • 8305 просмотра

ЛУЦК-КИЕВ. 8 декабря. УНН. Завершается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации на територии Ковельского филиала ГП “Укрветсанзавод”. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Волынской области, передает УНН.

По данным службы, в настоящее время животные отходы перемещаются с территории завода в железобетонные резервуары для изоляции.

В ходе работ служба постоянно осуществляет ветеринарно-санитарные мероприятия, дезинфекцию и дератизацию.

Сегодня планируется завершить перемещение остатков с территории предприятия, сделать ее механическую доочистку и заключительную дезинфекцию.

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Уже 11 декабря специалисты начнут исследования воды из источников водоснабжения, расположенных в санитарно-защитной зоне предприятия.

Как сообщал УНН, в марте-апреле жители близлежащих к заводу улиц начали акции протеста с требованием вывезти животные отходы, которых накопилось более 3 тысяч тонн. Люди жаловались на ужасный запах и попадания загрязненной воды в колодце. Для ликвидации чрезвычайной ситуации создан штаб, который разработал план мероприятий по очистке предприятия от чрезмерной загрузки отходами.

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