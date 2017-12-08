На Волині завершують ліквідацію надзвичайної ситуації з відходами ветсанзаводу в Ковелі
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 8 грудня. УНН. Завершується ліквідація наслідків надзвичайної ситуації на територїі Ковельської філії ДП “Укрветсанзавод”. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби у Волинській області, передає УНН.
За даними служби, нині тваринні відходи переміщуються з території заводу в залізобетонні резервуари для ізоляції.
У ході робіт служба постійно здійснює ветеринарно-санітарні заходи, дезінфекцію та дератизацію.
Сьогодні планується завершити переміщення рештків з території підприємства, зробити її механічну доочистку та заключну дезінфекцію.
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Вже 11 грудня фахівці розпочнуть дослідження води з джерел водопостачання, розміщених в санітарно-захисній зоні підприємства.
Як повідомляв УНН, у березні-квітні жителі прилеглих до заводу вулиць розпочали акції протесту з вимогою вивезти тваринні відходи, яких накопичилося понад 3 тисячі тонн. Люди скаржилися на страшенний сморід і потрапляння забрудненої води в колодязі. Для ліквідації надзвичайної ситуації створений штаб, який розробив план заходів з очистки підприємства від надмірного завантаження відходами.