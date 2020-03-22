На Волыни обнаружили подпольное производство антисептиков на два млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области работниками УСБУ в области в рамках расследования уголовного производства о незаконных сделках с подакцизными товарами и марками акцизного налога (ч. 2 ст. 204 и ч. 2 ст. 199 УК Украины) задокументирована преступная деятельность группы лиц, которые наладили изготовление из этилового спирта, находящегося в незаконном обороте, лекарственного средства, предназначенного для дезинфицирующих мероприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.
Ежедневно подпольный цех изготавливал до 15 тонн контрафактного антисептика на сумму 1500000 грн и сбывал его.
20 марта правоохранители задержали на границе Волынской области грузовик с 20 тоннами фальсифицированной продукции на сумму более 2 млн грн.
В ходе проведения санкционированного судом обыска по месту производства контрафакта - в одном из сел Киверцивского района - выявлено большое количество сырья для изготовления поддельных лекарственных препаратов, а также моющих средств известных европейских брендов (Fairy, Persil, Ariel, Head & Shoulders и др.) и оборудования и тару для розлива.
Управлением СБУ в Волынской области внесено в Единый реестр досудебных расследований также информацию о нарушении установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст.321-2 УК Украины).
Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, решается вопрос об аресте изъятого имущества, устанавливается механизм сбыта фальсифицированного лекарственного средства, прежде всего в больницы и аптеки, учитывая ажиотаж, связанный с распространением коронавируса COVID-19.
Устанавливается и факт возможной вредности фальсификата в случае применения его в медицинских целях.
Напомним, в Минздраве пообещали ликвидировать дефицит средств индивидуальной защиты в больницах.