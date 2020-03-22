На Волыни обнаружили подпольное производство антисептиков на два млн грн

КИЕВ. 22 марта. УНН. Под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области работниками УСБУ в области в рамках расследования уголовного производства о незаконных сделках с подакцизными товарами и марками акцизного налога (ч. 2 ст. 204 и ч. 2 ст. 199 УК Украины) задокументирована преступная деятельность группы лиц, которые наладили изготовление из этилового спирта, находящегося в незаконном обороте, лекарственного средства, предназначенного для дезинфицирующих мероприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.