На Волыни обнаружили подпольное производство антисептиков на два млн грн

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 101183 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104556 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 106558 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 105471 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 114223 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101069 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105471 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106691 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131599 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130459 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Волыни обнаружили подпольное производство антисептиков на два млн грн

На Волыни обнаружили подпольное производство антисептиков на два млн грн

Киев  •  УНН

 • 18334 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области работниками УСБУ в области в рамках расследования уголовного производства о незаконных сделках с подакцизными товарами и марками акцизного налога (ч. 2 ст. 204 и ч. 2 ст. 199 УК Украины) задокументирована преступная деятельность группы лиц, которые наладили изготовление из этилового спирта, находящегося в незаконном обороте, лекарственного средства, предназначенного для дезинфицирующих мероприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Волынской области.

Ежедневно подпольный цех изготавливал до 15 тонн контрафактного антисептика на сумму 1500000 грн и сбывал его.

20 марта правоохранители задержали на границе Волынской области грузовик с 20 тоннами фальсифицированной продукции на сумму более 2 млн грн.

В ходе проведения санкционированного судом обыска по месту производства контрафакта - в одном из сел Киверцивского района - выявлено большое количество сырья для изготовления поддельных лекарственных препаратов, а также моющих средств известных европейских брендов (Fairy, Persil, Ariel, Head & Shoulders и др.) и оборудования и тару для розлива.

Управлением СБУ в Волынской области внесено в Единый реестр досудебных расследований также информацию о нарушении установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст.321-2 УК Украины).

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, решается вопрос об аресте изъятого имущества, устанавливается механизм сбыта фальсифицированного лекарственного средства, прежде всего в больницы и аптеки, учитывая ажиотаж, связанный с распространением коронавируса COVID-19.

Устанавливается и факт возможной вредности фальсификата в случае применения его в медицинских целях.

Напомним, в Минздраве пообещали ликвидировать дефицит средств индивидуальной защиты в больницах.

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