На Волині виявили підпільне виробництво антисептиків на два млн грн

КИЇВ. 22 березня. УНН. За процесуального керівництва прокуратури Волинської області працівниками УСБУ в області у рамках розслідування кримінального провадження про незаконні оборудки з підакцизними товарами та марками акцизного податку (ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 199 КК України) задокументовано злочинну діяльність групи осіб, які налагодили виготовлення з етилового спирту, що перебуває в незаконному обігу, лікарського засобу, призначеного для дезінфікуючих заходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Волинської області.