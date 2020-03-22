На Волині виявили підпільне виробництво антисептиків на два млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. За процесуального керівництва прокуратури Волинської області працівниками УСБУ в області у рамках розслідування кримінального провадження про незаконні оборудки з підакцизними товарами та марками акцизного податку (ч. 2 ст. 204 та ч. 2 ст. 199 КК України) задокументовано злочинну діяльність групи осіб, які налагодили виготовлення з етилового спирту, що перебуває в незаконному обігу, лікарського засобу, призначеного для дезінфікуючих заходів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Волинської області.
Щодня підпільний цех виготовляв до 15 тонн контрафактного антисептика на суму 1,5 млн грн. та збував його.
20 березня правоохоронці затримали на межі Волинської області вантажівку із 20 тоннами фальсифікованої продукції на суму понад 2 млн грн.
У ході проведення санкціонованого судом обшуку за місцем виробництва контрафакту – в одному із сіл Ківерцівського району – виявлено велику кількість сировини для виготовлення підробних лікарських препаратів, а також миючих засобів відомих європейських брендів (Fairy, Persil, Ariel, Head&Shoulders та ін.) та обладнання й тару для розливу.
Управлінням СБУ у Волинській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань також інформацію про порушення встановленого порядку доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст.321-2 КК України).
Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, вирішується питання щодо арешту вилученого майна, встановлюється механізм збуту фальсифікованого лікарського засобу, насамперед до лікарень та аптек, з огляду на ажіотаж, пов’язаний із поширенням коронавірусу COVID-19.
Встановлюватиметься і факт можливої шкідливості фальсифікату в разі застосування його у медичних цілях.
Нагадаємо, у МОЗ пообіцяли ліквідувати дефіцит засобів індивідуального захисту у лікарнях.