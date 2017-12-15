На Волыни разоблачили преступников, которые незаконно легализовали иностранцев

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 5470 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100249 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102282 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102602 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116858 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103479 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105908 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112736 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117241 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123060 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Актуальное
На Волыни разоблачили преступников, которые незаконно легализовали иностранцев

На Волыни разоблачили преступников, которые незаконно легализовали иностранцев

Киев  •  УНН

 • 8892 просмотра

ЛУЦК-КИЕВ. 15 декабря. УНН. На Волыни разоблачили преступную группировку, которая организовывала противоправную легализацию иностранцев в Украине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области, передает УНН.

Участники незаконно изготавливали поддельные документы для получения вида на жительство в Украине, а также визовые и другие документы для выезда в страны Европы.

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Правоохранители установили, что злоумышленники регистрировали иностранцев в Волынской области, используя поддельные печати и бланки документов. К незаконной деятельности ними привлечены также должностные лица миграционной службы и органов местного самоуправления.

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Во время обысков по месту такой деятельности изъяты документы, орудия и средства совершения уголовных преступлений.

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