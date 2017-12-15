На Волыни разоблачили преступников, которые незаконно легализовали иностранцев
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 15 декабря. УНН. На Волыни разоблачили преступную группировку, которая организовывала противоправную легализацию иностранцев в Украине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Волынской области, передает УНН.
Участники незаконно изготавливали поддельные документы для получения вида на жительство в Украине, а также визовые и другие документы для выезда в страны Европы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Сумской области задержали 12 незаконных мигрантов из России
Правоохранители установили, что злоумышленники регистрировали иностранцев в Волынской области, используя поддельные печати и бланки документов. К незаконной деятельности ними привлечены также должностные лица миграционной службы и органов местного самоуправления.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Группу нелегалов обнаружили полицейские на Закарпатье
Во время обысков по месту такой деятельности изъяты документы, орудия и средства совершения уголовных преступлений.