На Волині викрили злочинців, які незаконно легалізували іноземців
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Волині викрили злочинне угрупування, яке організовувало протиправну легалізацію іноземців в Україні. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області, передає УНН.
Учасники незаконно виготовляли підроблені документи для отримання посвідок на проживання в Україні, а також візові та інші документи для виїзду до країн Європи.
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Правоохоронці встановили, що зловмисники реєстрували іноземців у Волинській області, використовуючи підроблені печатки та бланки документів. До незаконної діяльності ними залучено також посадовців міграційної служби та органів місцевого самоврядування.
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Під час обшуків за місцем такої діяльності вилучено документи, знаряддя та засоби вчинення кримінальних правопорушень.
Кримінальне провадження порушене за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), Силовики готуються до обрання фігурантам міри запобіжного заходу.