На Волыни вандалы повредили памятник Кобзарю
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Луцке Волынской области вандалы краской сделали надпись на подножии памятника Тарасу Шевченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Волынской области.
"В Луцке неизвестные лица нанесли краской надпись на подножие памятника Тарасу Шевченко. Сведения по данному факту полицейские внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и другие события", - говорится в сообщении.
Также, на месте работает следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства правонарушения и лиц, причастных к его совершению.
Напомним, в сквере имени Тараса Шевченко в городе Купянск Харьковской области вандалы облили красной краской пямятник "Казацкий крест", установленный в честь воинов АТО.