На Волині вандали пошкодили пам’ятник Кобзарю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Луцьку Волинської області вандали фарбою зробили напис на підніжжі пам’ятника Тарасові Шевченку. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу поліції Волинської області.
“У Луцьку невідомі особи нанесли фарбою напис на підніжжі пам’ятника Тарасові Шевченку. Відомості за цим фактом поліцейські внесли до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події”, — йдеться в повідомленні.
Також, на місці працює слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Правоохоронці встановлюють обставини правопорушення та осіб причетних до його скоєння.
Нагадаємо, у сквері імені Тараса Шевченка у місті Куп’янськ Харківської області вандали облили червоною фарбою пямятник “Козацький хрест”, встановлений на честь воїнів АТО.