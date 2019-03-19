На Харківщині вандали фарбою облили пам’ятник “Козацький хрест”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У сквері імені Тараса Шевченка у місті Куп’янськ Харківської області вандали облили червоною фарбою пямятник “Козацький хрест”, встановлений на честь воїнів АТО. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила міністр у справах ветеранів Ірина Фріз, передає УНН.
“Вандали облили червоною фарбою пам’ятник „Козацький хрест“, встановлений минулого року на честь полеглих воїнів АТО в сквері імені Тараса Шевченка, у Куп’янську, Харківської області — злочин. Я закликаю поліцію Харківської області не обмежуватися виїздом на місце події та внесенням факту до журналу єдиного обліку, а дійсно провести всі необхідні заходи щодо пошуку та затримання вандалів”, — написала Фріз.
Вона також закликає народних депутатів проголосувати законопроект, який ще наприкінці минулого року був розроблений та прийнятий Верховною Радою в першому читанні і який передбачає посилення кримінальної відповідальності за наругу над могилою, пам’ятником воїнам АТО/ООС, а саме позбавлення волі строком від 3 до 5 років.
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