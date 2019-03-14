У Рівному вандали пошкодили монумент Вічної Слави
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Рівному невідомі особи пошкодили багатофігурну композицію монумент Вічної Слави. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу поліції Рівненської області.
“У Рівному, сьогодні, 14 березня, близько 9:00 до поліції (надійшло повідомлення — ред.) від 70-річної рівнянки, що невідомі особи пошкодили багатофігурну композицію Монумента. Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що невідома особа здійснила зрізи у чотирьох місцях бронзового багатофігурного горельєфа, який розташований на вертикальній площині пагорбу”, — йдеться в повідомленні.
Також, поліцейські виявили відсутність у скульптурі солдата двох пальців, а у дівчинки та ще одного солдата — носа.
“За фактом руйнування пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих, хто боровся в роки Другої світової війни, слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 297 Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 3 березня, вночі підрядники з третьої спроби знесли стелу Монументу Слави у Львові.