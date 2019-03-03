У Львові знесли стелу Монументу слави
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 березня. УНН. Сьогодні вночі підрядники з третьої спроби знесли стелу Монументу Слави у Львові. Про це повідомив кореспондент УНН.
Зазначимо, що попередні дві спроби знести стелу були невдалі. Втім бетонна конструкція впала донизу. У наступні дні підрядник розбиватиме бетонну конструкцію.
Нагадаємо, Галицька районна адміністрація тричі оголошувала тендер на проведення робіт з демонтажу Монументу, однак "ніхто не подавався".
Після цього вступила в дію пряма процедура підписання угоди з виконавцем робіт. Було укладено угоду з компанією "Альтера", однак після детального вивчення об’єму і складності робіт вона попросила розірвати договір на роботи.
У січні 2019 року підписали нову угоду з іншим підрядником на проведення цих робіт.