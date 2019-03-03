Во Львове снесли стелу Монумента славы
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 марта. УНН. Сегодня ночью подрядчики с третьей попытки снесли стелу Монумента Славы во Львове. Об этом сообщил корреспондент УНН.
Отметим, что предыдущие две попытки снести стелу были неудачные. Впрочем бетонная конструкция упала вниз. В последующие дни подрядчик будет разбивать бетонную конструкцию.
Напомним, Галицкая районная администрация трижды объявляла тендер на проведение работ по демонтажу монумента, однако "никто не подавался".
После этого вступила в действие прямая процедура подписания соглашения с исполнителем работ. Было заключено соглашение с компанией "Альтера", однако после детального изучения объема и сложности работ она попросила расторгнуть договор на работы.
В январе 2019 года подписали новое соглашение с другим подрядчиком на проведение этих работ.