В Ровно вандалы повредили памятник Вечной Славы

"В Киеве, сегодня, 14 марта, около 9:00 в полицию (поступило сообщение - ред.) от 70-летней женщины, что неизвестные лица повредили многофигурную композицию Монумента. Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что неизвестный осуществил срезы в четырех местах бронзового многофигурного горельефа, который расположен на вертикальной плоскости холма", - говорится в сообщении.

Также, полицейские обнаружили отсутствие в скульптуре солдата двух пальцев, а у девочки и еще одного солдата - носа.

"По факту разрушения памятника, воздвигнутого в память тех, кто боролся в годы Второй мировой войны, следователи Ровенского отдела полиции начали досудебное расследование по части 2 статьи 297 Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, 3 марта, ночью подрядчики с третьей попытки снесли стелу Монумента Славы во Львове.