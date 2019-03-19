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В Харьковской области вандалы краской облили памятник "Казацкий крест"

Киев • УНН

 • 60209 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. В сквере имени Тараса Шевченко в городе Купянск Харьковской области вандалы облили красной краской пямятник "Казацкий крест", установленный в честь воинов АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщила министр по делам ветеранов Ирина Фриз, передает УНН.

В Харьковской области вандалы краской облили памятник "Казацкий крест"

"Вандалы облили красной краской памятник "Казацкий крест", установленный в прошлом году в честь павших воинов АТО в сквере имени Тараса Шевченко, в Купянске, Харьковской области - преступление. Я призываю полицию Харьковской области не ограничиваться выездом на место происшествия и внесением факта в журнал единого учета, а действительно провести все необходимые мероприятия по поиску и задержанию вандалов", - написала Фриз.

Она также призывает народных депутатов проголосовать законопроект, который еще в конце прошлого года был разработан и принят Верховной Радой в первом чтении и предусматривающий усиление уголовной ответственности за надругательство над могилой, памятником воинам АТО/ООС, а именно лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Напомним, в Ровно неизвестные лица повредили многофигурная композиция монумент Вечной Славы.

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