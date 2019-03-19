В Харьковской области вандалы краской облили памятник "Казацкий крест"

"Вандалы облили красной краской памятник "Казацкий крест", установленный в прошлом году в честь павших воинов АТО в сквере имени Тараса Шевченко, в Купянске, Харьковской области - преступление. Я призываю полицию Харьковской области не ограничиваться выездом на место происшествия и внесением факта в журнал единого учета, а действительно провести все необходимые мероприятия по поиску и задержанию вандалов", - написала Фриз.

Она также призывает народных депутатов проголосовать законопроект, который еще в конце прошлого года был разработан и принят Верховной Радой в первом чтении и предусматривающий усиление уголовной ответственности за надругательство над могилой, памятником воинам АТО/ООС, а именно лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Напомним, в Ровно неизвестные лица повредили многофигурная композиция монумент Вечной Славы.



