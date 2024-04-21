На Волыни в аварии погибли водитель и пассажир: еще один человек в больнице

В ночь на 21 апреля по улице Львовской в Горохове на Волыни в аварии погибли два человека, еще один человек сейчас в больнице. Об этом сообщает полиция Волынской области, пишет УНН.

21-летний житель общины, управляя автомобилем BMW, вероятно, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево, - говорится в сообщении.

Детали

В результате ДТП водитель и 27-летний пассажир автомобиля погибли на месте. Еще один пассажир, 25-летний гороховчанин в больнице.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц.

Напомним

В ДТП на трассе "Луганск - Лисичанск" погибли шесть человек, один человек - пострадал. ДТП произошло 20 апреля около 16:40 в районе поселка Желобок. Водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем УАЗ.