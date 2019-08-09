На Волыни в рефрижераторе с нектаринами обнаружили трех афганцев
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На украинско-беларуской границе задержали нелегалов, которые прятались в грузовике с фруктами. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
Правонарушителей обнаружили пограничники Луцкого отряда во время совместного с представителями фискальной службы досмотра одного из грузовиков, который прибыл в пункт пропуска “Доманово”. В результате осмотра рефрижератора грузовика, который вез из Северной Македонии в Беларусь нектарины, пограничники обнаружили трех пассажиров, граждан Афганистана.
В учреждении сообщили, что задержанные иностранцы, двое из которых являются несовершеннолетними, доставлены в пограничное подразделение для составления процессуальных документов.
Кроме того, в Госпогранслужбе отметили, что в Нацполицию направлено уведомление о внесении в ЕРДР данных о водителе, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 Криминальнаго кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Сейчас грузовик и водителя, гражданина Северной Македонии, передано в установленном порядке представителям Национальной полиции.
Напомним, в Карпатах обнаружили нелегалов из Пакистана и Шри-Ланки.