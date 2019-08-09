На Волині у рефрижераторі з нектаринами виявили трьох афганців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. На українсько-білоруському кордоні затримали нелегалів, які переховувалися у вантажівці з фруктами. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Правопорушників виявили прикордонники Луцького загону під час спільного з представниками фіскальної служби огляду однієї з вантажівок, яка прибула до пункту пропуску “Доманове”. В результаті огляду рефрижератора вантажівки, яка везла із Північної Македонії до Білорусі нектарини, прикордонники виявили трьох пасажирів, громадян Афганістану.
В установі повідомили, що затриманих іноземців, двоє з яких є неповнолітніми, доставлено до прикордонного підрозділу для складання процесуальних документів.
Крім того у Держприкордонслужбі зазначили, що до Нацполіції направлено повідомлення щодо внесення до ЄРДР даних про водія, в діях якого вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 Кримінальнаго кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
Наразі вантажівку та водія, громадянина Північної Македонії, передано встановленим порядком представникам Національної поліції.
Нагадаємо, у Карпатах виявили нелегалів із Пакистану та Шрі-Ланки.