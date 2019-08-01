У Карпатах виявили нелегалів із Пакистану та Шрі-Ланки

Прикордонники помітили правопорушників неподалік державної межі за допомогою тепловізора. Пошуки ймовірних правопорушників тривали по обидва боки кордону.

В результаті спільних дій українських та румунських прикордонників було затримано п’ятьох нелегалів.

Мандрівники виявилися громадянами Пакистану та Шрі-Ланки.

Затриманих прикордонники доправили у пункт тимчасового тримання Чернівецького прикордонного загону, тривають заходи щодо встановлення їх осіб, адже у подорожувальників жодних документів не було.

Також в установі додали, що в ході подальших пошукових дій прикордонники виявили особу на мопеді, яка з появою охоронців кордону покинула транспортний засіб та вдалася до втечі. Зараз перевіряється інформація щодо причетності цієї особи до переміщення нелегалів через кордон.

Нагадаємо, громадяни Індії в обхід пункту пропуску мали намір потрапити до Польщі через український кордон.